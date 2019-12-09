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الأنبا ثيؤدسيوس ينفي معجزة نزول الزيت من منزل المنيب

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 06:10 م
جريدة الدستور
جرجس صفوت
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نفى الأنبا ثيؤدسيوس أسقف عام كنائس وسط الجيزة، ما تردد بشأن نضوح الزيت من إحدى الأيقونات بمنزل شاب بمنطقة المنيب بمحافظة الجيزة.

وقال الأنيا ثيؤدسيوس، في بيان رسمي له، نُشر بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنه قام بانتداب وفد من رعاة الإيبارشية لزيارة منزل المُدعي، وقام الوفد بإحضار الصورة إلى مقر المُطرانية.

وأشار الأنبا ثيؤدسيوس إلى أنه تم تنظيف الصورة جيدًا، ولم ينضح الزيت منها في أي حال من الأحوال، واتضح أن الأمر نتاج فعل فاعل وليست معجزة إلهية كما كان البعض يدعي.

وأوضح الأنبا ثيؤدسيوس أن الأمر جاء ضمن ضلالات الشيطان، أو بعض المنتفعين وأصحاب المصالح الخاصة.

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