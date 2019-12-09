افتتاح معرض النماذج البحثية لمعهد الهندسة الزراعية

قام وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم يرافقه الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، ووكلاء المركز بافتتاح وتفقد معرض النماذج البحثية لمعهد بحوث الهندسة الزراعية.



وأعرب «أبوستيت» عن سعادته بالمعرض والإنتاج المتميز للباحثين، لأنه قابل للتطبيق ويسهم في حل مشاكل للمزارعين والمنتجين بداية من استخدام الطاقة الشمسية والأجهزة والآلات الزراعية بمختلف أنواعها وأحجامها، وتؤكد تواصل الأجيال؛ لأن الشباب لا يعمل وحده بل يستفيد من خبرة كبار العلماء، كما أنها ابتكارات في طريقها للاعتماد والتطبيق على نطاق تجاري وبعضها حصل على جوائز.



قال الوزير إن معرض النماذج البحثية لمعهد الهندسة الزراعية هو أفضل نموذج للاستفادة من مخرجات البحث العلمي في خدمة المجتمع، كما أن تكلفة تصنيعها قليلة ما يساعد على انتشارها.



من ناحيته، قال الدكتور محمد الخولي، مدير معهد بحوث الهندسة الزراعية إن المعهد يعمل على تطوير وتعديل ورفع كفاءة شبكات الري الحالية بهدف ترشيد استخدام المياه والأسمدة وحماية البيئة، والقيام بالبحوث التطبيقية للاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة من أجل ترشيد استخدام الطاقة، ونقل التكنولوجيات الملائمة للريف المصري وأراضي الاستصلاح الجديدة، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية، وتقديم المشورة الفنية وتنشيط التصنيع المحلي للمعدات الزراعية بديلًا عن الاستيراد.



كما تفقد وزير الزراعة معدات وآلات تحسين نظم واختبارات الري بمعهد بحوث الهندسة الزراعية.