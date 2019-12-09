تفاصيل الحالة الصحية لـ14 طالبا سقطوا من "لعبة ملاهي" بالدقهلية (فيديو)

كشفت منال غندور، السكرتير العام المساعد لمحافظ الدقهلية، الحالة الصحية للطلاب المصابين في حادث السقوط من لعبة خلال رحلة نظمتها إدارة المدرسة في أحد الملاهي بمدينة المنصورة.



وقالت غندور، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن 13 طالبا من أصل 14 مصابين تم خروجهم من المستشفيات بعد إجراء الفحوصات اللازمة، وتم حجز طالبة واحدة لديها اشتباه كسر في عظمة الفخذ.



وأكدت غندور أنه تم تشميع الملاهي، مشيرة إلى أنها غير مرخصة، ولا توجد أي وسائل حماية، كما تم عرض منظمي الرحلة على النيابة العامة، وجاري التحقيق معهم.

