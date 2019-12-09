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الكرازة

الأنبا تكلا يُحذر الأقباط من الكذب وخطورته

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 06:00 م
جريدة الدستور
جرجس صفوت
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خصّصَ الأنبا تكلا أسقف دشنا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، مقاله الأحدث بمجلة "الكرازة" الناطقة باسم كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية، عن الكذب.

جاء ذلك تحت عنوان "خطية الكذب"، حيث أوضح من خلاله أسباب الوقوع فيها، وطرق التخلص من تلك الخطية، بالإضافة إلى مُناقشة أسبابه، وخطورته وعقوباته.

وجاء ذلك وفق بيان رسمي للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم، المتحدث الرسمي لها.

يُذكر أن مجلة الكرازة هي الناطق باسم كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية، ولها إصدار نصف شهري، وكان قد أسسها البابا الراحل شنودة الثالث ويتابع مسيرتها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويرأس تحريرها الآن الأنبا مكاريوس أسقف عام كنائس المنيا وأبوقرقاص.

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