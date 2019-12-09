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القبلة

الطيب يكشف جهود الأزهر في محاربة العنف والتطرف بإفريقيا

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 06:00 م
جريدة الدستور
أميرة العناني
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استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم، وفد الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء برئاسة إبراهيم جمباري رئيس لجنة الشخصيات البارزة بالآلية ووزير خارجية نيجيريا الأسبق.

وقال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر قاد العديد من المبادرات المحلية والدولية، لمناهضة العنف ومكافحة التطرف في إفريقيا والعالم، ومنها مبادراتنا مع بابا الفاتيكان التي توجت بتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، للتأكيد على براءة الأديان التامة من التطرف والإرهاب.

وأكد فضيلته أن الأزهر يسهم في إرساء أسس التعايش السلمي على مستوى القارة الإفريقية، وتحقيق التنمية والتوعية بمخاطر التطرف والإرهاب، من خلال البعثات الدعوية والإغاثية وقوافل السلام، وكذا من خلال المنح الدراسية التي يوفرها لطلاب القارة الإفريقية للدراسة في الأزهر، حيث يستقبل الأزهر أكثر من 5000 طالب إفريقي يدرسون في مختلف العلوم.

وأوضح فضيلة الإمام الأكبر أن الأزهر فتح المجال أمام الطلاب الأفارقة لدراسة مختلف التخصصات العلمية الأخرى، إضافة إلى العلوم الشرعية، فأصبح بإمكانهم الالتحاق بكليات الطب والهندسة والزراعة وغيرها من الكليات العملية، إسهامًا في تحقيق الأهداف التنموية بالقارة الإفريقية، وإيمانًا منا بأن القارة في حاجة للأطباء والمهندسين مثلما هي في حاجة للدعاة والوعاظ.

ومن جانبه، قال جمباري، رئيس لجنة الشخصيات البارزة بالآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، إن الآلية تهدف لمناقشة القضايا المتعلقة بالحوكمة وتحدياتها داخل إفريقيا، ويأتي على رأسها الإرهاب والتطرف، فهما العائق الرئيسي أمام التطور الاقتصادي والاجتماعي بإفريقيا، كما أنه يعوق تحقيق الحوكمة الفعلية والناجحة بدول القارة.

وأعرب جمباري عن تطلعه لأن يدعم الأزهر الآلية، لما له من دور كبير في مواجهة التطرف والإرهاب بالقارة الإفريقية، وبما يساعد على تحقيق الأهداف التنموية، وإرساء السلام والأمن المجتمعي بالقارة السمراء.

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