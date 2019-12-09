اختبار بيت من البلاستيك مقاوم للصقيع في سيبيريا

انتقلت عائلة ليتفينوف السيبيرية إلى "بيت الأحلام" في حديقة كانجالاسي في مدينة ياكوتسك الروسية من أجل اختبارات مناخية، وأوضح تقرير بثته قناة الغد، أن العائلة تعيش في المنزل حتى الصيف لإجراء تجربة علمية.



وأشار تقرير الغد إلى أن الهدف من تلك التجربة هو الحصول على بيانات مختلفة، مثل كفاءة استهلاك الحرارة في الظروف المناخية القاسية، وقدرة تحمل البيت المُشيد من البلاستيك المقاوم للصقيع.



ولفت إلى أن درجة الحرارة في داخل المنزل ستصل إلى 20 تحت الصفر، بينما تكون خارجه حوالي 45 درجة تحت الصفر، وتم بناء المنزل لتوفير التدفئة وهو مجهز ضد الرياح والثلوج.



