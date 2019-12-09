السجن 8 سنوات لأردني خطط لاستهداف سفارة إسرائيل

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم، بسجن أردني ثماني سنوات بعد إدانته بالتخطيط لاستهداف السفارة الإسرائيلية وموظفيها في العاصمة الأردنية عمان العام الماضي.



وأفاد تلفزيون "المملكة" الأردني، أن محكمة أمن الدولة أدانت خالد أبو ريا 33 عاما، بالتخطيط لأعمال إرهابية تزعزع النظام العام وتروع الأشخاص.



واضافت انه كان يعتزم فتح النار على السفارة الاسرائيلية وموظفيها، كان قد تم القبض على أبو ريا في يوليو 2018.



وفي عام 2017، اندلعت أزمة دبلوماسية بين الأردن وإسرائيل عندما قتل أحد حراس السفارة الإسرائيلية في عمان اثنين من الأردنيين، وهو عمل وصفته إسرائيل بالدفاع عن النفس.



وعقب الحادث، عاد الحارس وغيره من موظفي السفارة إلى إسرائيل حيث أغلقت السفارة في عمان لعدة أشهر.



يشار إلى أن الأردن وقع معاهدة سلام مع إسرائيل في عام 1994، لكن العلاقات كانت فاترة وسط خلفية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر.



ويواجه رجل إسرائيلي حاليًا المحاكمة في عمان بتهمة العبور بشكل غير قانوني إلى الأردن وحيازة مخدرات.