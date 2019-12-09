انطلاق مبادرة "معا لمواجهة العنف ضد المرأة" غرب الإسكندرية

نظم مركز التنمية المحلية بحي غرب، بالتعاون مع مركز إعلام غرب الإسكندرية، ندوة حول "مبادرة معًا ضد العنف" بنادي الصعيد للعاملين بالحى، تحت رعاية اللواء هشام كمال رئيس حى غرب، فى إطار الحملة القومية للتوعية باليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة.



وحضر منى النشار مدير مراكز التنمية المحلية بالمحافظة وفاطمة الوردانى مدير مركز التنمية المحلية بالحى وافتتح اللقاء مجدى الغريب مدير مركز إعلام غرب بالترحيب بالحضور والتأكيد على أن مواجهة العنف ضد المرأة هو مسؤولية المجتمع ككل وضرورة تضافر كل الجهود لوقف العنف ونشر روح التسامح فى المجتمع بصفة عامة، ثم تحدثت منى النشار مدير مراكز التنمية المحلية بالمحافظة عن المرأة المصرية كنموذج من النماذج المشرفة وهي قادرة على تحمل المسئوليات الجسيمة الملقاة على عاتقها وأن هناك استراتيجية لمواجهة العنف ضد المرأة للوصول إلى مجتمع آمن لا يمارس العنف ضد المرأة.



وأوضح الشيخ أحمد صالح مدير عام بأوقاف الإسكندرية، أن الإسلام لا يقبل إهانة المرأة فهو يعظم من دورها فى تربية النشء والوصول إلى أطفال وشباب أسوياء ومساعدة الأبناء على التعبير عن رأيهم ومشاعرهم بحرية وصراحة وأن العلاقة بين الزوجين تقوم على المودة والرحمة، وأن الدين الإسلامى يدعو إلى المحبة والتسامح والتصالح مع النفس والآخرين. و



تحدثت الدكتورة هناء أبو الحسن من كلية التربية عن تعرض الأطفال للعنف داخل الأسرة مع ارتفاع نسب الطلاق فى المجتمع لعدم وعى الزوجين بالأسرة كما أشارت إلى أسباب العنف وأشكاله من جسدى ونفسى وجنسي وضرورة تعريف المرأة بحقوقها المختلفة فى الميراث والتعليم والرعاية الصحية واختيار شريك الحياة والمهنة وحق الملكية وأننا عندما نهمل فى أنفسنا فإننا نؤثر على استقرار بيوتنا وأننا يجب أن نكون قادرين على احتواء المشاكل داخل بيوتنا والعمل على حلها لتجنب التفكك الأسري.