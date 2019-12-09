البرلمان الأفغاني يوافق على قانون حماية الأطفال

وافق نواب البرلمان الأفغاني، اليوم، على قانون حماية الأطفال، بعد سنوات من الجدل حول السن القانوني للأطفال من الإناث والذكور.



وذكرت قناة (طلوع) الأفغانية، أن القانون المكون من 16 فصلًا و118 مادة، ينظر إلى الذكور والإناث الذين لم يبلغوا 18 عامًا من العمر على أنهم أطفال.



وأضافت الشبكة أنه من المفترض أن يحمي هذا القانون الأطفال من التجنيد وسوء المعاملة، فضلًا عن حماية حقهم في تسجيل بيانات ميلادهم وهويتهم، والحق في الحصول على التعليم.



يُذكر أن أكثر من نصف أعداد الأطفال في أفغانستان لا يتلقون المستوى الكافي من المعيشة والتعليم والغذاء والماء والصرف الصحي، إلى جانب الحرمان من أساسيات حياتية أخرى.