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سياسي

"حماة الوطن": الحكومة مطالبة بإنقاذ الفلاح وإهماله ليس في صالحنا

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 05:48 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
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قال النائب أسامة أبوالمجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن الحكومة مطالبة بتقديم رؤية واضحة بشأن النهوض بأوضاع الفلاح وإنقاذه والتغلب على إشكالياته التي تواجهه خلال الفترة الأخيرة وتؤثر عليه بطبيعة الحال بصورة سلبية وتهدر حقوقه وهو في المقام الأول والأخير عماد كل شيء.

جاء ذلك في حديثه بالجلسة العامة الإثنين، برئاسة د. علي عبدالعال، مؤكدًا أن وزراء الزراعة والري قطاع الأعمال مطالبون بالجلوس على طاولة النقاش والحوار مع نواب البرلمان، والوصول إلى رؤية توافقية بشأن النهوض بالفلاح والتغلب على إشكالياته التي يتعرض لها بأكثر من صورة سواء على مستوى الأعلاف التي أسعارها فاقت كل القدرات والمواشي التي انخفضت أسعارها ما أحدث نوعًا من الخلل في المنظومة بالإضافة إلى السماد غير المتوفر وأسعاره المرتفعة، قائلًا: "الفلاح أصبح في منظومة بها خلل كبير ولا بد للحكومة أن تتحرك فى هذا الإطار برؤية وأن يكون حق الانتفاع المبالغ فيه من هيئات الدولة متماشيًا مع السوق وإمكانيات المواطنين".

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية إلى أن الفلاح المصري عماد كل شيء من زراعة وصناعة واقتصاد، وإهماله وإهمال حقوقه ومطالبه ليس في صالح الدولة المصرية، مستشهدًا بالأسعار غير المرضية في المحاصيل الاستراتيجية من قمح وقصب وأرز، مؤكدًا أن الواقع للفلاح غير مبشر وإهماله ليس في صالحنا جميعًا ومن ثم علينا أن نتكاتف من أجله.

وعقب على حديثه رئيس مجلس النواب، د. علي عبدالعال، بأن هذا الملف في منتهى الضرورة ولا بد من الانتصار للفلاح ومطالبه، مؤكدًا أن البرلمان سيعقد جلسة الأسبوع بعد القادم لدراسة هذا الملف وفى القلب منه التسعير الخاص بالسلع والمنتجات الاستراتيجية، ولن يتم السماح للحكومة بأن تسوف في الأمر مثل ما فعلت في الماضي.

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