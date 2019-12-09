الأب روماني فوزي: الإكليركية هي قلب الطائفة الكاثوليكية النابض

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن المركز الإعلامي الكاثوليكي أصدر كتاب المحبة البولسية للأب روماني فوزي ضمن سلسلة لوغوس.



ونشر الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، جزءًا من مقدمة الكتاب وجاء كالآتي:

«الْمَحَبَّةُ» نَهْرٌ مُتَدَفِّقٌ لَا يَنْضُبُ أَبَدًا.

«الْمَحَبَّةُ» عَاَلمٌ كَبِيرٌ يَشْمَلُ الجَمِيعَ بِلَا اسْتِثْنَاءٍ وَلَا تَفْرِقَةٍ.

«الْمَحَبَّةُ» كِيِاَنٌ لَا يَعْرِفَةُ إِلَّا مَنْ عَاشَهُ حَقِيقَةً هُنَا وَالآنَ.

وَهُنَا، يَأَتِي إِهْدَائِي كَشُكْرٍ مُحِبٍّ لِلجَمِيعِ، خَاصَّةً الَذِيِنَ رَافَقُوننِي فِي مَسِيِرَتِي الْبَحْثِيَةِ هَذِهِ، وَالَتِي جَاءَ يَومُ شُرُوقِهَا لِلنُورِ كَكِتَابٍ مُتَاحٍ لِمَنْ يَرْغبُ أَنْ يَقْرَاءَهُ.

فَشُكُرٌ وَاَجِبٌ للهِ، الَّذِي قَادَنِي بِمَحَبَّتِهِ إِلَى هَذِهِ السَّاعَةِ، الَّتِي كُلِّلْتُ فِيهَا بِالنَّجَاحِ والتَّوفِيقِ، وَأَيْضًا شُكُرٌ وَاجِبٌ لِإكْلِيرِيكِيِّةِ الأقْبَاطِ الكَاثُولِيكِ بِالمَعَادِي، فَهِي وَعَنْ حَقٍّ قَلُبُ الطَّائِفَةِ النَّابِضُ، فَفِيهَا اكْتَمَلَتْ مَسِيرَتِي الكَهَنُوتِيَّةِ، فَقَدْ كَانَ لَهَا فَضْلًا كَبِيرًا فِي نُضُوجِي: الرُّوحِي، الثَّقَافِي وَالعَلَائِقِي أَيْضًا.