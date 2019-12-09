سفير مصر باليونان يلتقي مشاركين في منتدى شباب العالم

عقد إسماعيل خيرت سفير جمهورية مصر العربية لدى اليونان، اليوم، اجتماعًا مع مجموعة من الشباب اليونانيين المشاركين في منتدى شباب العالم المقرر عقده خلال الفترة من 14-17 ديسمبر الجاري في مدينة شرم الشيخ.



ورحب السفير المصري خلال اللقاء باستمرار مشاركة الشباب اليونانيين في هذا الحدث وما تمثله من إضافة للتقارب بين الشعبين المصري واليوناني، وامتداد علاقات الدولتين التاريخية.



وأوضح خيرت أهمية استفادتهم من المشاركة للتعبير عن رؤيتهم المستقبلية حيال أبرز الموضوعات المطروحة على أجندة المنتدى، منوهًا بحرص مصر على دورية عقد تلك الفعالية في ظل أهمية إبراز دور الشباب والاستماع إلى وجهات نظرهم المختلفة وكذا إحداث تقارب وأرضية مشتركة فيما بينهم من خلال النقاشات والحوارات المقامة خلالها.



ومن ناحيتهم، أعرب الشباب عن تطلعهم للمشاركة في جلسات المنتدى التي تغطي العديد من الموضوعات المطروحة على الساحة الدولية، كما أثنوا على ما يتيحه المنتدى من فرص لتبادل الآراء ووجهات النظر بين مختلف شباب العالم وما يمثله من منصة للتعددية الفكرية لما يتضمنه من مشاركة دولية وإقليمية واسعة.