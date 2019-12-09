الأربعاء.. بولاق أبو العلا تستقبل رفات القديسة تريزا

يترأس الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، احتفالات كنيسة سيدة الكرمل بمنطقة بولاق أبو العلا للرهبان الفرنسيسكان، باستقبال رفات القديسة تريزة الطفل يسوع.



وقال الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن الاحتفالات تبدأ في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء المُقبل الموافق 11 من ديسبمر الجاري.



ويشتمل اليوم على قداسين، الأول في تمام الساعة العاشرة والنصف وهو بحسب الطقس اللاتيني، والثاني في تمام الساعة السادسة من مساء نفس اليوم بحسب الطقس القبطي، وفي تمام الساعة الحادية عشرة والنصف تنظم الكنيسة فقرة سجود، بينما تعرض فيلمًا وترانيمًا عن القديسة في تمام الساعة الرابعة عصرًا.