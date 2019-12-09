متظاهرو العراق يصدرون بيانا بشأن تشكيل الحكومة

أصدر المتظاهرون العراقيين في ساحة التحرير وسط بغداد، بيانا مساء الاثنين، يرفض اختيار الكتل السياسية العراقية لرئيس الحكومة، حسبما نقلت قناة العربية السعودية.



وأضاف البيان أن هناك أطرافا عراقية تسعى إلى تبرير قمع الانتفاضة في بغداد، محذرًا من الكتل العراقية وميليشياتها من محاولة الالتفاف على المطالب.



وهدد قيس الخزعلي مسؤول جماعة عصائب أهل الحق، تظاهرات الغد ستشهد سقوط أكبر عدد قتلى وتدمير ممكن ويصفها بالحدث الخبيث، جاء ذلك وفقا لقناة الحدث.



يذكر أن العراقيين يطالبون منذ أكثر من شهرين، بتغيير الطبقة التي تحكم البلاد منذ 16 عاما ويتهمونها بالفساد والمحسوبية والتبعية لإيران، ويمثل الهجوم الأخير نقطة تحول في مسار حركة الاحتجاج العفوية التي أسفرت حتى الآن عن سقوط 445 قتيلا وأكثر من عشرين ألف جريح.