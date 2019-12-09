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مصر

الطفولة والأمومة يشارك في ختام حملة مناهضة العنف ضد المرأة

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 05:41 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى
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شارك المجلس القومي للطفولة والأمومة، الإثنين، في احتفالية ختام الـ16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي نظمها المجلس القومي للمرأة.

وفي هذا الصدد، أشارت سمية الألفي، رئيس الإدارة المركزية للمتابعة في كلمتها التي ألقتها نيابة عن الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة أن المجلس يولي أهمية خاصة بملف تمكين الفتيات، وإنهاء العنف ضدهن، مؤكدة أنها من القضايا المهمة التي وضعها المجلس على رأس أولوياته، منذ سنوات طويلة.

ولفتت إلى أن هذه الموضوعات التي تحتاج العمل عليها بشكل مستمر، مؤكدة أن المجلس اتخذ خطوات استباقية في هذا المجال، من خلال عدة أنشطة وبرامج ومبادرات وعلى رأسها المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات دوّي، والتي أطلقها المجلس القومي للطفولة والأمومة تحت رعايته، بالتنسيق مع يونيسف مصر وبالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وعدد من الجهات والوزارات المعنية والوطنية الشريكة.

كما أشارت إلى أهمية تلك المبادرة في الوصول إلى الفتيات الأطفال من خلال الحكي وصولا إلى تمكينهن من خلال تزويدهن بالمعارف والمهارات المختلفة وحقوقهن الأساسية أيضًا.

كما أكدت أن ختان الفتيات جريمة ضد أجسادهن، والتي نعمل على محاربتها من خلال العقوبات سواء على الأطباء أو التمريض أو الأسرة، مشيرة إلى أنه في مايو الماضي تم إنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة، والتي عملت منذ إنشائها على الوصول لأكبر عدد من المستهدفين للتوعية بالأضرار والمخاطر الناجمة عن جريمة ختان الإناث من خلال حملات طرق الأبواب وعدد من التنويهات التي تم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي، والمحطات الإذاعية.

وأضافت أنه على هامش المؤتمر الإقليمي للقضاء على زواج الأطفال وختان الإناث تم الخروج بإعلان القاهرة من أجل العمل على القضاء على زواج الأطفال وختان الإناث. وفي نهاية كلمتها أعربت عن خالص أمنيتها في المزيد من التنسيق والعمل من أجل تمكين المرأة والفتاة وتوجهت بالشكر لمايا مرسي على عملها الدءوب من أجل المرأة.

وأكدت مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة أن جميع الأديان السماوية تحترم المرأة، وأن عاداتنا وتقاليدنا المصرية الأصيلة تؤصل احترام المرأة داخل الاسرة وخارجها حتى فى مفرداتنا اللغوية اليومية، لكن يشهد المجتمع منذ سنوات العديد من جرائم العنف ضد المرأة.

وفى هذا الإطار وفى ظل وجود إرادة سياسية مؤمنة بأهمية دور المرأة فى المجتمع تم إطلاق العديد من الجهود لمناهضة هذه القضية من أهمها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة عام 2015 ومستمر العمل بها حتى الآن، كما صدرت الاستراتيجية الوطنية لمناهضة ختان الإناث والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر، فيما خصصت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 محورًا للحماية من كل أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.

وأكدت «مايا» صدور العديد من القوانين وتغليظ العقوبات التى تأتى فى إطار حرص الدولة على مناهضة العنف ضد المرأة، مطالبة بتوفير الحماية للشهود والمبلغين.

وتابعت "مؤخرًا تم إطلاق حزمة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف، وتستهدف إتاحة فرصة أكبر للحصول على مجموعة منسقة من الخدمات الأساسية عالية الجودة لجميع النساء والفتيات اللاتي تعرضن للعنف، مضيفة أنه فى مايو الماضى أيضًا تم تشكيل اللجنة الوطنية لمناهضة ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، تضمنت العمل بشكل منهجي، وبالفعل نجحت جميع أنشطة اللجنة فى الوصول الى أرض الواقع، متمنية تفعيل القانون والتوعية به.

كما أعلنت الدكتورة مايا مرسى أن حملة الـ16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المراة نجحت فى الوصول إلى ٩٨٠ ألفًا مستفيدة على أرض الواقع، وفى الوصول إلى 14 مليون متابعة على الصفحات الرسمية للمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ فخرها وسعادتها بنشاط مبادرة "يلا نحميها" الذى أطلقته لجنة المرأة ذات الاعاقة والذى أظهر القدرات الإبداعية لطالبات وطلبة المدارس ووعيهم بقضية هامة مثل قضية العنف ضد المرأة، وأشادت بجهود الدكتورة هبة هجرس كعضوة للمجلس وكمقررة للجنة المرأة ذات الإعاقة ما ساهم فى التعريف بقضايا المرأة ذات الإعاقة بالمجتمع والعمل على دعمها ومساندتها.

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