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موريد وليم يستعد لطرح "أحلى سنين في عمري" مع بداية 2020

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 05:38 م
جريدة الدستور
جرجس صفوت
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يستعد المُرنم موريد وليم، لطرح أحدث أعماله الفنية، في بداية العام الجديد 2020.

وقال "وليم"، إن العمل الفني المُقبل له، عبارة عن ترنيمة في صيغة الفيديو كليب، لتحمل شعار "أحلى سنين في عمري"، حيث سيقوم بالأداء الصوتي للترنيمة.

وأعلن "وليم" عن عمله الفني الأحدث، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

يُشار إلى أن موريد وليم هو أحد مرنمي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ببلاد المهجر وتحديدًا دولة أستراليا، وقدم مؤخرًا العديد من الترانيم الروحية مثل "بتراضيني"، و"سهران عليا"، و"ساعات"، و"صباح الخير يارب"، و"صاحب البيت" التي تعد أول ترنيمة لها جزء ثان.

هذا بالإضافة إلى مشاركته ضمن فريق عمل أوبيريت "سيبني أعيش"، الذي قدمه نُخبة من مرنمي الكنيسة القبطية ببلاد المهجر، والذي جاء من كلمات الشاعر رمزي بشارة.

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