"إفريقية النواب" تبحث تعزيز العلاقات مع السفير الرواندي

استقبلت لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الإثنين، سفير جمهورية رواندا لدى القاهرة الفريد جاكوب كاليسا، في إطار تعزيز العلاقات المصرية - الإفريقية.



وتناول اللقاء الذى شهده مجلس النواب حسب البيان الصحفي الصادر مساء اليوم، بحث سبل تعزيز العلاقات بين مصر ورواندا في مختلف المجالات.



وتأتى لقاءات اللجنة مع سفير رواندا، فى إطار سلسلة اللقاءات المتعددة خلال دور الانعقاد الخامس والأخير (الحالى) من الفصل التشريعى الأول، مع سفراء الدول الإفريقية، لدى مصر، وسفراء الدول الأجنبية المتهمين بالشأن الإفريقي من جانب، وأيضًا مع الوزراء والمسئولين المتخصصين من جانب آخر، للوقوف على خططهم لتعزيز التوجه نحو القارة السمراء.