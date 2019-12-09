الجيش اليمني يقتل عددًا من الحوثيين أثناء محاولتهم التسلل جنوب الحديدة

قتل الجيش اليمني عددًا من عناصر ميليشيا الحوثي أثناء محاولتهم التسلل جنوبي محافظة الحديدة غرب البلاد.



وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمنى، (سبتمبر نت)، اليوم الإثنين، أن قوات الجيش رصدت محاولة تسلل مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي باتجاه مواقع جنوبي مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، واستهدفت القوات المجموعة الحوثية وأحبطت محاولتها، وكبدتها قتلى وجرحى في صفوفها.