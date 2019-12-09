الدهون.. كلمة السر فى اندلاع حريق مطعم وسط البلد

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق نشب عصر اليوم الإثنين، في أحد مطاعم منطقة باب اللوق بوسط البلد، دون خسائر.



وكشف أحد العاملين في المطعم، عن أن الحريق اندلع بسبب تراكم الدهون والزيوت داخل المدخنة الخاصة بالمطعم، ما أدى إلى انسدادها وتسبب في اندلاع الحريق نتيجة انفجار محدود.



وأوضح أن الحريق نشب في المدخنة المطلة على شارع هدى شعراوي، وتمت السيطرة على دون وقوع أي أضرار في الأبنية المجاورة.



فيما فرضت الحماية المدنية كردونًا أمنيًا حول الحريق آخر شارع هدى شعراوي دون إيقاف حركة مرور السيارات.