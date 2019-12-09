أحد العاملين بشرم الشيخ: "منتدى شباب العالم فاتحة خير علينا"

تستضيف مدينة شرم الشيخ أعدادًا كبيرة من السياح من مختلف الجنسيات، لحضور منتدى شباب العالم، خلال الأيام المقبلة، حيث يبدأ يوم 14 وحتى 17 ديسمبر الجاري.



يعتبر منتدى شباب العالم منصة للشباب؛ لمناقشة مختلف الموضوعات التي تشغل العالم اليوم، كما تشكل المستقبل، بالإضافة إلى كونه منصة الانتعاش للسياحة والتجارة في مدينة السلام، وهذا ما أكده أشرف النبوي، أحد العاملين في أحد بازارات السوق القديم، في الثلاثينيات من عمره، لـ"الدستور".



وتابع "النبوي" قائلًا: "السياحة في مصر بدأت تنتعش بشكل كبير، خاصة خلال أيام المنتدى، لوجود سياح من مختلف الجنسيات، ومع كل نسخة من المنتدى يشعر السائح بالأمن، والأمان أكثر وأكثر".



وفي ختام حديثه أشاد "النبوي" بحركة التأمين في مدينة شرم الشيخ، وأثنى على مجهود قوات الشرطة، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، قائلًا: "هم بيأمنونا أكتر وأكتر عن الأول، وإحنا بنفرح بكده، المنتدى فاتحة خير علينا كلنا".