بوتين يصل باريس للمشاركة في قمة "نورماندي"

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الاثنين، إلى باريس للاجتماع مع قادة أوكرانيا وفرنسا وألمانيا في إطار "رباعية نورماندي" لبحث الأزمة في جنوب شرق أوكرانيا.



وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أنه من المقرر أن يعقد بوتين قبل اجتماع "الرباعية" لقاء مع كل من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بينما سيجتمع مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعد أعمال القمة.



وتهدف قمة "نورماندي" إلى تسوية النزاع في شرق أوكرانيا بين القوات الأوكرانية والانفصاليين، حيث تقول كييف والغرب إن روسيا تدعمهم وهو ما تنفيه موسكو.