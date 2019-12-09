النيابة تعاين موقع تصادم 5 سيارات أعلى دائري التجمع

انتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة إلى موقع تصادم 5 سيارات أعلى الطريق الدائري بالتجمع، والذي أسفر عنه إصابة عدد من الأشخاص، وأمرت النيابة بنقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما طلبت احتجاز أحد السائقين المتسببين في الحادث.



كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغًا من الخدمات الأمنية المعينة أعلى الطريق الدائري بوقوع حادث مروري، فانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبين تصادم 5 سيارات وإصابة 8 أشخاص على الأقل، وجار رفع آثار الحادث.‎

