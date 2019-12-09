مايا مرسي تفتتح فعاليات ختام حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة

افتتحت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة اليوم احتفالية ختام حملة الـ16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة التي أطلقها المجلس خلال الفترة من 25 نوفمبر الماضى حتى 10 ديسمبر الجارى، وشهد اليوم حضور النائبة الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس القومى للمرأة الدكتور أشرف مرعى رئيس المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، والدكتورة رباب عبدالمحسن بالنيابة عن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وأعضاء لجنة المرأة ذات الإعاقة، وطلبة وطالبات الصفوف الاعدادية والثانوية المشاركين برسوماتهم فى الجدارية.



وأكدت رئيسة المجلس أن جميع الأديان السماوية تحترم المرأة، وأن عاداتنا وتقاليدنا المصرية الاصيلة تؤصل احترام المرأة داخل الأسرة وخارجها حتى فى مفرداتنا اللغوية اليومية، ولكن يشهد المجتمع منذ سنوات العديد من جرائم العنف ضد المرأة، وفى هذا الإطار وفي ظل وجود إرادة سياسية مؤمنة بأهمية دور المرأة في المجتمع تم إطلاق العديد من الجهود لمناهضة هذه القضية من أهمها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة عام 2015 واستمر العمل بها حتى الآن، كما صدرت الاستراتيجية الوطنية لمناهضة ختان الإناث، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر، فيما خصصت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 محورًا للحماية من كل أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، كما أكدت على صدور العديد من القوانين وتغليظ العقوبات التي تأتي في إطار حرص الدولة على مناهضة العنف ضد المرأة، مطالبة بتوفير الحماية للشهود والمبلغين.



ومؤخرًا تم إطلاق حزمة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف، وتستهدف إتاحة فرصة أكبر للحصول على مجموعة منسقة من الخدمات الأساسية عالية الجودة لجميع النساء والفتيات اللاتي تعرضن للعنف، مضيفة أنه فى مايو الماضى أيضًا تم تشكيل اللجنة الوطنية لمناهضة ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، تضمنت العمل بشكل منهجي، وبالفعل نجحت جميع أنشطة اللجنة فى الوصول إلى أرض الواقع، متمنية تفعيل القانون والتوعية به.



كما أعلنت الدكتورة مايا مرسى أن حملة الـ16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة نجحت فى الوصول إلى ٩٨٠ ألف مستفيدة على أرض الواقع، وفى الوصول إلى 14 مليون متابعة على الصفحات الرسمية للمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة.



وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ فخرها وسعادتها بنشاط مبادرة "يلا نحميها" الذي أطلقته لجنة المرأة ذات الإعاقة، والذى أظهر القدرات الإبداعية لطالبات وطلبة المدارس ووعيهم بقضية هامة مثل قضية العنف ضد المرأة، وأشادت بجهود الدكتورة هبة هجرس كعضوة للمجلس وكمقررة للجنة المرأة ذات الإعاقة، ما ساهم في التعريف بقضايا المرأة ذات الإعاقة بالمجتمع والعمل على دعمها ومساندتها.



وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن الجدارية التى تضم رسومات طالبات وطلبة المدارس الإعدادية والثانوية فى عدد من المحافظات حول قضية العنف ضد المرأة هى مخرج حملة الـ١٦ يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، وأعلنت أن المجلس بصدد إصدار كتيب يتضمن توثيق رسومات الطالبات والطلبة بهذا النشاط وتوزيعه على جميع المدارس لتوعية الطالبات والطلاب بقضية العنف ضد المرأة، وأكدت استمرار هذا النشاط خلال الأعوام القادمة، وأكدت على ضرورة تبني منظمات الأمم المتحدة التعريف بالجدارية أيضًا لإعلان رفض المجتمع العنف ضد المرأة.



ووجهت الدكتورة مايا مرسى خالص الشكر والتقدير للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على جهوده الدءوبة لدعم نشاط المجلس، كما وجهت التحية إلى طالبات وطلبة المدارس وأمهاتهم مؤكدة أنهم مستقبل مصر.



كما وجهت الدكتورة مايا مرسى تحية تقدير واحترام إلى السيدة سامية عباس والدة النائبة الدكتورة هبة هجرس لدورها العظيم فى تنشئة ودعم قيادة نسائية متمكنة ومميزة ونموذج مشرف للمرأة المصرية ذات الإعاقة.



واختتمت كلمتها متمنية انخفاض معدلات جرائم العنف ضد المرأة وزيادة الخدمات المقدمة إلى المرأة المعنفة، وأن تزيد نسبة الرجال المقتنعين بضرورة حماية المرأة من جميع أشكال العنف الذي يمارس ضدها.