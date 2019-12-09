الإثنين 09 ديسمبر 2019 الموافق 12 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسى يوجه بمواصلة إنجاز كل مشروعات هيئة قناة السويس

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 04:31 م
جريدة الدستور
طباعة
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول مُتابعة الموقف التنفيذي الخاص بعملية التطوير الجارية بهيئة قناة السويس ومشروعاتها، وأبرزها تطوير المجرى الملاحي للقناة، وإعادة هيكلة الشركات التابعة للهيئة، وتنمية الكوادر البشرية، بالإضافة للإجراءات المُتبعة حالياً لكيفية الاستغلال الأمثل للأصول التابعة للهيئة.

ووجه الرئيس بمواصلة إنجاز كل المشروعات الجارية بهيئة قناة السويس، سواء تلك المتعلقة بتطوير المجرى الملاحي، أو عملية تحديث وتطوير وهيكلة الشركات التابعة للهيئة، خاصةً من خلال تحقيق الاستخدام الأمثل لأصول الهيئة وحوكمة إدارتها وتعظيم الموارد الذاتية، مما يسهم في زيادة حركة السفن، وأخذًا في الحسبان الاعتبارات الاقتصادية الإقليمية والدولية، التي تستدعي إعداد الدراسات الدورية اللازمة لرصد انعكاساتها.

وذكر المتحدث الرسمي أن الفريق أسامة ربيع استعرض خلال الاجتماع محاور تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس، وذلك عن طريق التحديث الشامل لمحطات الإرشاد ومراكز الحركة بطول مجرى القناة، وتزويدها بأحدث الوسائل العلمية لتصوير ورصد الحركة على مدار الساعة، وكذلك جهود تطوير وتحديث وهيكلة الشركات التابعة للهيئة، وذلك من خلال منظومة متكاملة للإصلاح وإدارة الأصول والمشروعات وتطوير الأعمال وتنمية رأس المال، لا سيما في ظل أهمية تلك الشركات في تقديم الدعم الفني وصيانة الوحدات البحرية، مع عرض ما تم في هذا الصدد من حلول سواء بدمج أو إعادة هيكلة بعض الشركات.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أيضًا جهود الهيئة في التوجه نحو التحول الرقمي وإنشاء مركز البيانات والربط الإلكتروني بين كل الجهات التابعة لها، والذي سيتم إطلاقه رسميًا في يناير 2020، فضلاً عن مستجدات التعاون الفني للهيئة مع الشركات الأجنبية والهيئات العالمية المناظرة، وكذلك مجمل النشاط الملاحي للهيئة خلال الفترة من أغسطس إلى أكتوبر من العام الجاري، والتي شهدت أرقامها تحسنًا عن ذات الفترة خلال العام الماضي، وذلك من حيث أعداد السفن والبالغة 4982 سفينة، وإجمالي الحمولة الصافية للبضائع ومقدارها 313.9 مليون طن، وأيضًا العائد بالدولار والذي بلغ مليارًا و497 مليون دولار.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عبدالعال: "اللي مش قادر يشيل ملفه من الوزراء مع السلامة"

منذ ساعتين و 31 دقيقة

مطار شرم الشيخ يتصدر قائمة أسرع المطارات نموًا بإفريقيا في 2019

منذ يوم

أحدث ظهور لـ صابرين "دون حجاب" (صور)

منذ حوالي 23 ساعة

أهم التوابل لزيادة حرق السعرات وإنقاص الوزن

الصور

image description

إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في مطروح

image description

محافظ أسيوط: تنفيذ خطة تطوير 7 مناطق غير آمنة في المدينة

image description

محافظ أسيوط يتفقد تنفيذ محور الهضبة الغربية بـ1.2 مليار جنيه

image description

تكريم "رغدة" بقصر السينما بحضور رجال الفن والإعلام

image description

بيراميدز يهزم نواذيبو بسداسية ويتربع على عرش مجموعته بالكونفدرالية

الأكثر قراءة

عبدالعال: "اللي مش قادر يشيل ملفه من الوزراء مع السلامة"

انخفاض أسعار الوحدات العقارية بالتجمع الخامس بنسبة 8%

تفاصيل تحركات أثينا لعزل تركيا دوليًا وإبطال صفقتها مع ليبيا

انسداد الشرايين.. تفاصيل مرض علاء الشربيني

أيام زمان

باروكة سمير صبرى.. أسرار أشهر معارك السبعينيات

عمر الشريف يحكى تفاصيل عشقه للقمار.. «لولاه لأصبحت من أثرياء العالم»

الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا.. «فضحت تحرش عبدالوهاب بها وشتمت أنيس منصور»

هكذا ظلم الرؤساء نجيب محفوظ.. مبارك غشه والسادات منعه من الكتابة

نجم الساعة

باروكة سمير صبرى.. أسرار أشهر معارك السبعينيات

الصحة

هولندا تدرج "غاز الضحك" على لائحة المخدرات

عمان تستضيف الاجتماع العالمي لمنظمة الصحة العالمية غدًا

تعرف على العلاج الأفضل لـ"بحة الصوت"

دراسة "غريبة" تربط بين السرطان والطقس البارد والأمطار

الرئيس نيوز

مصر تسعى للاكتفاء الذاتى من النفط.. وحسم علاوات المعاشات الأسبوع المقبل| «النشرة الاقتصادية» اليوم

البرلمان يوافق على 9 مشروعات بقوانين للسماح بالتنقيب عن البترول

البنك المركزي: مبادرة الحكومة لدعم الصناعة تسهم فى رفع معدل النمو

رئيس النواب لعمر مروان: "الحكومة سايباك لوحدك تواجه نيران البرلمان"

منوعات

روسيا تعلن الاستئناف ضد عقوبة الإيقاف في الأولمبياد

مطالب بإلغاء الألعاب النارية في احتفالات رأس السنة بسيدني

معرض عن نيويورك يحول الأرقام إلى قصص نابضة بالحياة

المتحف البريطاني يكشف حقيقة الأسطورة "طروادة"

كشكول

التحقيق في واقعة حريق مخزن كتب بالفيوم

وكيل"التعليم بالفيوم" يتفقد مدرسة محمد رضا الإبتدائية

عبد الناصر الديب يتفقد سير العملية التعليمية بمعهد الغردقة الإبتدائي

"معلمو الغربية" يحتفون بإستجابة "المالية" لمطالبهم.. ويناشدوا "التعليم" بالتنفيذ

إسلام سياسي

بلاغ جديد للنائب العام ضد المقاول الإخواني الأجير

أزمة جديدة داخل الشرق الإخوانية.. أيمن نور يستخدم ورقة ترحيل معارضيه لوقف تمردهم

تركيا ترحّل 11 فرنسيًا من داعش

القبض على 5 عناصر من داعش فى العراق

مقالات الرأي
د. منى حلمى
الفرق بين أخذ قرار الانتحار ولحظة تنفيذ القرار
مؤمن المحمدي
الجنيه والجبنة وضحك كالبكا
ماجد حبته
قطر فى منتدى المتوسط!
يوسف إدوارد
ليالي التنوع في فيينا (1)
المزيد

الثقافة

"آداب الحوار وقبول الآخر".. بالقافلة الثقافية في أبو رماد

متحف "أديب نوبل" يحتفل بذكرى ميلاد نجيب محفوظ

"الشخصية المصرية فى الشعر الحديث" كتاب جديد للدكتور عبدالعاطى كيوان

ثقافة الأقصر تناقش "خطورة التطرف الدينى على المجتمع"

صفحتنا ع الفيس بوك