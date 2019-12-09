"العدل": قانون السجل العيني الجديد يحقق نتائج إيجابية للدولة

أكدت وزارة العدل أن مجلس النواب هو صاحب سلطة التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية ومنها وزارة العدل والمصالح التابعة لها ومنها قطاع الشهر العقاري، وذلك بإبراز السلبيات للوصول إلى معالجتها وتحويلها إلى إيجابيات.



وأوضحت الوزارة، أنه من ناحية التشريعات، فإن قانون الشهر العقاري الحالي لا يلزم الملاك بتسجيل ممتلكاتهم العقارية وعليه تم إعداد مشروع قانون السجل العيني، والذي تمت الموافقة عليه في مجلس الوزراء وتمت مناقشته في اللجنة التشريعية، وهذا القانون لأول مرة يحقق مجموعة من الإجراءات التي تسهم جديًا في حل مشكلات حصر وتسجيل الثروة العقارية ومنها:



زيادة مصادر تحقيق وتسجيل الملكية العقارية في الريف والحضر، بينما القانون الحالي يسري فقط على الأراضي الزراعية ومنها عقود البدل، وسرعة تقديم الطلبات والفصل فيها والتظلم منها، ومنع تقديم أي خدمات "مياه ـ غاز ـ كهرباء - الحيازات الزراعية" إلا بعد تقديم ما يفيد بتسجيل العقارات سواء كانت مباني أو أراضي زراعية، وإنشاء لجان مشتركة من الشهر العقاري والمساحة التابعة لوزارة الري، والمحليات لحل كل المشاكل العالقة والتي كانت تتم بمخاطبة رسمية.