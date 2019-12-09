ضبط مصنع دون ترخيص لتقليد "الكاتشب" فى الغربية

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية، بإشراف العميد محمد عتمان، من ضبط مصنع دون ترخيص لغش وتقليد الكاتشب من خامات رديئة مجهولة المصدر، وعثر بداخله على 127 ألف عبوة كاتشب مقلدة، وطن ونصف كاتشب معدة للتعبئة، غير صالحة للاستهلاك الآدمى.



كانت معلومات قد وردت لضباط إدارة مباحث التموين بالغربية، بإدارة "محمد. م. ع"، 30 سنة، مصنعًا لإنتاج عبوات الكاتشب دون ترخيص بشارع يوسف الصديق بطنطا، مخالفًا الاشتراطات الصحية والبيئية، مستخدمًا خامات مجهولة المصدر، وتقليد المذكور العلامة التجارية لإحدى شركات تصنيع الكاتشب لتحقيق أرباح طائلة.



ووجه اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، بمداهمة المصنع، وبتقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية بقيادة العميد محمد عتمان، مدير إدارة مباحث التموين، وعثر بداخل المصنع على 127 ألف عبوة كاتشب مقلدة وطن ونصف كاتشب معدة للتعبئة غير صالحة للاستهلاك.