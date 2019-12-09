مجلس الشباب المصرى يجدد طلبه بإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسى

أصدر مجلس الشباب المصرى، بيانًا، اليوم يجدد فيه مطالبته الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي، وفق الآليات التي سبق وتقدم بها المجلس في أكتوبر الماضي.



وتقدم المجلس في بيانه، بتهنئة إدارة منتدى شباب العالم بقرب انطلاق الدورة الثالثة، التي تشهدها مصر خلال أيام بعد أن حقق المنتدى نجاحًا كبيرًا خلال العامين الماضيين، وأصبح منصة عالمية للحوار وتقبل الآخر وتبادل الثقافات، قائلا: "إذ ينتهز المجلس هذه المناسبة ليجدد مطالبته لرئيس الجمهورية بإعادة تشكيل لجنة للعفو الرئاسي، وفقًا للدستور، والمقترح المقدم من مجلس الشباب المصري في أكتوبر الماضي، وذلك لإعادة النظر في إمكانية الإفراج عن الشباب المقبوض عليهم، إذا ثبت عدم تورطهم في جرائم عنف أو تهديد للأمن القومي".



وأضاف أن ذلك في ضوء تبني الدولة خلال هذه المرحلة سياسة التعددية وتقبل الآراء وإتاحة الفرصة للشباب من الأحزاب وغيرهم، للتعبير عن آرائهم، والذي ظهر جليًا في تمكين عدد منهم في المواقع التنفيذية خلال حركة المحافظين الأخيرة".



ويجدد المجلس مطلبه للدولة في ضرورة أن يتسع صدرها لقبول الشباب بجميع اختلافاتهم، والتخفيف من اللجوء للحل الأمني، كونهم يشكلون مستقبل هذا الوطن الذي يجب علينا جميعًا أن نحافظ عليه، ونعمل على تنمية وتأهيل هؤلاء الشباب والاستفادة منهم وتعزيز قدراتهم.