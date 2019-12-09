إقبال السائحين على شراء المشغولات اليدوية المصرية بشرم الشيخ

أكد إسلام محمد صاحب محل مشغولات يدوية بشرم الشيخ، أن السياحة انتعشت عن السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن السياحة زادت، منذ إقامة منتدى شباب العالم، للعام الثالث على التوالي.



وأشار إسلام في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن الأجانب يعشقون المشغولات اليدوية المصنوعة في مصر، مؤكدًا أن حالة الشراء خلال هذه الأيام التي تسبق المنتدى تنتعش بشكل كبير.



وأشاد إسلام محمد بحركة التأمين في شرم الشيخ، وبمجهود محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، ومدى تفاعله مع البائعين وأصحاب المحلات قائلًا: "بصراحة أفضل محافظ لجنوب سيناء".