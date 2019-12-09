"القومى للإعاقة" يشارك بختام "يلا نحميها" بالمجلس القومى للمرأة

شارك أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ في احتفالية ختام مبادرة "يلا نحميها" للقضاء على الختان ضمن حملة الـ16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، التي نظمها المجلس القومي للمرأة بالقاهرة اليوم.



واُفتتحت الاحتفالية بكلمة أشرف مرعي، ومايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وهبة هجرس عضو مجلس النواب وعضو المجلس القومي للمرأة، وشارك في ختام فعاليات المبادرة السيدة جيلان المسيرى، مديرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالإنابة، والسيدة جيرمان حداد مديرة شئون المرأة بصندوق الأمم المتحدة للسكان.



وقد أعرب أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة خلال كلمته في الاحتفالية؛ عن سعادته بالمشاركة بختام مبادرة "يلا نحميها" للقضاء على الختان، مؤكدًا على أن بعض الممارسات والعادات والمعتقدات المجتمعية خلقت شكلًا من أشكال العنف والتمييز ضد المرأة بشكل عام والمرأة ذات الإعاقة بشكل خاص.



وأشار "مرعي"؛ إلى أن التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة تزداد للضعف مع الفتاة ذات الإعاقة، مؤكدًا على ضرورة توعية الأجيال بأهمية التصدي للعنف ضد المرأة بشكل عام والعنف ضد المرأة ذات الإعاقة بشكل خاص.



من جانبها أكدت مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة؛ على أن احترام المرأة وتقديرها موجود فى مصر طوال حياتنا، لافتة إلى حرص المجلس على مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة، قائلة: "الإرادة السياسية تؤكد دائما احترام المرأة"، لافتة إلى أن حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة نجحت فى الوصول لـ980 ألف مستفيدة.



ومن جهتها أشارت النائبة هبة هجرس، وعضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إلى إن المرأة ذات الإعاقة تتعرض للعنف١٠ مرات من المرأة السوية، لأنها هدف سهل وفريسة للجميع خاصة وأنها عاجزة عن الحركة والسمع.



وشهد ختام الـ16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، رسم جدارية بمقر المجلس القومى للمرأة، والتي تهدف لمناهضة العنف ضد المرأة ذات الإعاقة بعنوان "يلا نحميها".