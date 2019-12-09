التضامن: فتح باب التقدم للأم المثالية في 15 ديسمبر

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه تقرر فتح باب التقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية في الدورة الجديدة لعام 2020، الأحد الموافق 15 ديسمبر الجاري، حتى الخميس 16 يناير القادم، بمديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات.



وأكدت الوزارة في بيان، اليوم الإثنين، أنه تم الانتهاء من الاستعدادات الخاصة لفعاليات الدورة الجديدة للمسابقة التي يتم تنظيمها على مستوى محافظات الجمهورية بتشكيل لجان الاختيار على مستوى المديريات لاختيار المرشحات على مستوى كل محافظة، ثم لجنة للاختيار مركزيًا تضم ممثلين عن عدد من الوزارات على رأسها وزارة الثقافة وممثل عن مجلس النواب والمجالس القومية وخبراء في التربية وممثلين للجمعيات الأهلية، استعدادًا لإقامة الاحتفال السنوى المركزي لعيد الأم في مارس من العام القادم، حيث انتهت اللجنة المشكلة للاحتفال بعيد الأم من وضع المعايير والشروط الخاصة باختيار الفئات المكرمة لهذا العام.