راغب علامة لزعماء الطوائف اللبنانية: الجنين في رحم أمه يدعي عليكم
الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 04:21 م
هدير شعراويطباعة
علّق الفنان "راغب علامة" على الثورة اللبنانية المستمرة حتى الآن، والتي تنادي برفع الظلم والفساد.
وعلق راغب علامة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قائلًا: زعماء الطوائف "الوطنيين" و"الأبطال" قد أعادوا لبنان إلى العصر الحجري، هنيئًا لكم بأموالنا المنهوبة حتى الجنين في رحم أمه يدعي عليكم، لن تهنؤوا لا أنتم ولا أولادكم بأموال الناس المنهوبة التي أصبحت في حساباتكم، التاريخ سيلعنكم، ألا تخجلوا من أنفسكم؟.
ونشر راغب فيديو لمشهد أثناء السيول التي تعرضت لها البلاد مؤخرا، وسيدة يجرفها ماء المطر، ويحاول بعض الأشخاص إنقاذها. شاهد
وعلق راغب علامة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قائلًا: زعماء الطوائف "الوطنيين" و"الأبطال" قد أعادوا لبنان إلى العصر الحجري، هنيئًا لكم بأموالنا المنهوبة حتى الجنين في رحم أمه يدعي عليكم، لن تهنؤوا لا أنتم ولا أولادكم بأموال الناس المنهوبة التي أصبحت في حساباتكم، التاريخ سيلعنكم، ألا تخجلوا من أنفسكم؟.
ونشر راغب فيديو لمشهد أثناء السيول التي تعرضت لها البلاد مؤخرا، وسيدة يجرفها ماء المطر، ويحاول بعض الأشخاص إنقاذها. شاهد
راغب علامة لزعماء الطوائف اللبنانية: الجنين في رحم أمه يدعي عليكم
راغب علامة لزعماء الطوائف اللبنانية: الجنين في رحم أمه يدعي عليكم