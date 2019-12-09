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السيسى: القاهرة حريصة على التعاون مع جمهورية الجبل الأسود

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 04:16 م
جريدة الدستور
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استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، بريدراج بوسكوفيتش، وزير دفاع جمهورية الجبل الأسود، وذلك بحضور السيد الفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة وزير دفاع الجبل الأسود إلى مصر، والتي تعد الأولى من نوعها، وطالب سيادته بنقل تحياته لرئيس جمهورية الجبل الأسود، ومؤكدًا حرص مصر على دفع أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، والتطلع لأن تدشن الزيارة الحالية لمسئول الجبل الأسود علاقات تعاون مثمرة بين البلدين في مجال التعاون العسكري.

من جانبه؛ نقل السيد "بوسكوفيتش" تحيات رئيس جمهورية الجبل الأسود إلي السيد الرئيس، معربًا عن حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون الثنائي مع مصر، لا سيما في ظل دورها المحوري في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط، ونجاحها تحت قيادة السيد الرئيس في أن تصبح نموذجًا  ملهمًا يحتذي به في منطقة تعاني من الأزمات والاضطرابات، رغم ما تفرضه تلك الأزمات من تحديات وتداعيات مختلفة لضبط الحدود ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي العسكري بين البلدين، بما في ذلك التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات، كما تم استعراض عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، خاصةً مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، حيث أوضح الرئيس الأعباء التي تتحملها مصر وما حققته من نجاحات في التعامل مع هاتين الظاهرتين، فضلاً عن استضافتها ملايين اللاجئين على أراضيها، وذلك بالتوازي مع جهودها لدفع جهود التنمية والإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا على ضرورة معالجة الجذور الرئيسية للإرهاب والهجرة غير الشرعية، من خلال التوصل لحلول سياسية للأزمات التي تشهدها دول المنطقة وإعادة الاستقرار والأمن إليها، بالإضافة إلى دفع جهود التنمية في منطقة جنوب المتوسط ودول القارة الإفريقية.

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