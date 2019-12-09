"ارسم بهجة" بنها التعليمية تحتفل بأعياد الطفولة

نظمت إدارة بنها التعليمية بمحافظة القليوبية، اليوم، احتفالية "أعياد الطفولة" تحت شعار "ارسم بهجة"، حيث استضافت مدرسة سمارت للغات ببنها الاحتفالية، بحضور عبدالرحمن فتح الباب، مدير عام الإدارة، والسيد عز العرب، المشرف العام لمدارس "سمارت"، لرسم البهجة والسعادة على وجوه أطفال المدارس.



تضمن الاحتفال فقرات استعراضية وغنائية لتلاميذ المراحل المختلفة ورياض الأطفال، مما أدخل البهجة على الأطفال المشاركين في الحفل.



قال عبدالرحمن فتح الباب، إن الاحتفالية هدفت إلى التركيز على الجوانب التثقيفية والمعرفية والترفيهية المفيدة للطفل من خلال حزمة من الفعاليات المتنوعة.



أضاف فتح الباب أن الاحتفال بعيد الطفولة يهدف إلى تنمية روح الانتماء والولاء لدى أطفال المستقبل وتحفيزهم على الإبداع والابتكار، مشيرًا إلى اهتمام تعليم بنها بمختلف الأنشطة التربوية وتطويرها بهدف اكتشاف وصقل المواهب الفنية والثقافية.