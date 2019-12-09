نجلاء بدر ترد على شائعة طلاقها من زوجها رجل الأعمال محمد عفيفى

كشفت الفنانة نجلاء بدر، حقيقة تداول شائعة طلاقها من زوجها رجل الأعمال محمد عفيفي.



وقالت نجلاء، خلال تصريحات خاصة لبرنامج "عرب وود": "متجوزة وزي الفل وأنا متعمدة منزلش صورى"، وأكدت أن الموضوع شخصي.



ويعرض حاليا لـ نجلاء بدر مسلسل (شبر ميه) المأخوذ من فورمات أجنبي، وتدور أحداثه في 50 حلقة، وسيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست شريف بدر الدين ومن إخراج طارق رفعت.

