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سياسي

عبدالعال يرفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 04:06 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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رفع الدكتور علي عبدالعال أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، وقال عبدالعال ترفع الجلسة العامة للمجلس على أن تعود للانعقاد غدًا الثلاثاء العاشر من ديسمبر في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان سيعقد جلسة الأسبوع بعد المقبل بمشاركة وزراء الزراعة والتمويل وقطاع الأعمال، لبحث إشكالية أسعار المحاصيل الاستراتيجية، والتي تمثل مشكلة بشكل سنوي ويظلم فيها الفلاح.

وأكد أن الفلاح في أوروبا وأمريكا يتم دعمه بشكل حقيقي؛ ما يحقق نتائج إيجابية على أرض الواقع.

جاء ذلك في الجلسة العامة ردًا على البيان العاجل للنائب أسامة أبوالمجد، والذي طالب بضرورة أن تكون هناك رؤية شاملة للحكومة بشأن النهوض بالفلاح والتغلب على إشكالياته، بسبب المشاكل التي يواجهها بالعديد من القطاعات، مقترحًا أن يكون هناك صندوق سيادي لدعم الفلاح.

وقال عبدالعال: "لن أقبل هذه المرة بالتسويف من قبل الحكومة، لأنها فعلت ذلك من قبل"، مؤكدًا أن وزارة المالية ليست لها علاقة بعملية الشراء للمحاصيل؛ لأن هناك شركات مساهمة هي من تقوم بذلك، لافتًا إلى أن رئيس شركة السكر أكد له العام الماضي أن الشركة تحقق مكاسب، ولكن يجب أن تدفع وزارة المالية مديونياتها للشركة حتى لا تقترض من البنوك.

وتابع: "لا علاقة لوزارة المالية بشراء البنجر ولا قصب السكر، الشركات المساهمة هي المسئولة"، مضيفًا: "وزير التموين أعطى الانطباع أن قصب السكر ينتج منه السكر فقط، ولكن يوجد 12 منتجًا من السكر".

وتابع: "أتحدث عن هذه المشكلة، لأنها مشكلة الصعيد كله، والمحافظات هناك مرتبة في ذيل قائمة الفقر، وبالتالي لا أريد تصدير المشاكل، لا سيما أننا مقبلون على انتخابات محليات وشيوخ ونواب، ولا أريد أي خلل في التضامن الاجتماعي".

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