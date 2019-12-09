كلية الشرطة تستقبل طلاب العام الدراسي الجديد 2020

انتظم الطلاب الجدد المقبولين من حملة شهادة الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها وخريجي كليات الحقوق وخريجي وخريجات الكليات المختلفة من الجامعات المصرية بكلية الشرطة هذا العام، داخل كليتهم، كأولى خطواتهم نحو تحمل المسئولية وحمل رسالة الأمن والأمان في ربوع وطنهم الغالي.



وكان في استقبالهم قيادات الأكاديمية والكلية، وقد استعدت الكلية لهذا الاستقبال بوضع لافتات الترحيب على بوابات الدخول وفي ساحات انتظار الطلبة، كما عزفت موسيقات الأكاديمية المقطوعات الوطنية والحماسية احتفاءً بالطلبة الجدد.



وأعرب أهالي الطلبة الجدد عن فخرهم واعتزازهم بانضمام أبنائهم إلى هيئة الشرطة ليواصلوا ملحمة العطاء والتضحية والفداء تحقيقًا لأمن وأمان وازدهار مصرنا الغالية وخدمة شعبها العظيم.