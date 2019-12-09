المصريين الأحرار بعين شمس يناقش حل مشاكل التموين بكنيسة درياس

شارك وفد من حزب المصريين الأحرار بعين شمس، في الندوة التي نظمتها كنيسة السيدة العذراء مريم بدرياس من خلال أسرة "على الصخر" لمناقشة كيفية حل مشاكل التموين والتكافل والكرامة.



وذلك بدعوة من رعاة الكنيسة لتوعية المواطنين وشرح طريقة الحصول على بطاقات التموين والمعاشات أو التظلم.



بحضور موريس عدلي أمين المصريين الأحرار بعين شمس، عادل عباس أمين التنظيم، أمل سويلم، أمين المحليات وعدد من أعضاء هيئة مكتب الحزب.



وأعرب موريس عدلي عن شكره لدعوة الكنيسة للفعالية والحزب حريص على المشاركة الفاعلة لتوعية المواطنين في إطار الدور المجتمعي للحزب.



وشرح أمين الحزب بقسم عين شمس طرق الحصول علي معاش تكافل وكرامة والأوراق المطلوبة وجهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لخدمة المصريين.



كما عرض طريقة استخراج بطاقات التموين والتظلمات والإضافات وغيرها ورد على تساؤلات المواطنين لتوضيح الصورة.



وأكد أن حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل لن يدخر جهدا في خدمة أبناء الوطن عموما بكل السبل وبالتعاون مع الأجهزة التنفيذية.



ومن جانبه أعرب رعاة الكنيسة عن تقديرهم لدور الحزب في توعية المواطنين والخدمات مطالبين تكرار ندوات مماثلة خلال الفترة المقبلة.



جدير بالذكر أن الحزب حاضر ندوة مماثلة بمبنى جمعية الشهيد عوني التابعة لمسجد الشهيد بعين شمس وعددا من الجمعيات الأهلية والخدمية.