الإثنين 09 ديسمبر 2019 الموافق 12 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

المصريين الأحرار بعين شمس يناقش حل مشاكل التموين بكنيسة درياس

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 04:02 م
جريدة الدستور
أشرف لاشين
طباعة
شارك وفد من حزب المصريين الأحرار بعين شمس، في الندوة التي نظمتها كنيسة السيدة العذراء مريم بدرياس من خلال أسرة "على الصخر" لمناقشة كيفية حل مشاكل التموين والتكافل والكرامة.

وذلك بدعوة من رعاة الكنيسة لتوعية المواطنين وشرح طريقة الحصول على بطاقات التموين والمعاشات أو التظلم.

بحضور موريس عدلي أمين المصريين الأحرار بعين شمس، عادل عباس أمين التنظيم، أمل سويلم، أمين المحليات وعدد من أعضاء هيئة مكتب الحزب.

وأعرب موريس عدلي عن شكره لدعوة الكنيسة للفعالية والحزب حريص على المشاركة الفاعلة لتوعية المواطنين في إطار الدور المجتمعي للحزب.

وشرح أمين الحزب بقسم عين شمس طرق الحصول علي معاش تكافل وكرامة والأوراق المطلوبة وجهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لخدمة المصريين.

كما عرض طريقة استخراج بطاقات التموين والتظلمات والإضافات وغيرها ورد على تساؤلات المواطنين لتوضيح الصورة.

وأكد أن حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل لن يدخر جهدا في خدمة أبناء الوطن عموما بكل السبل وبالتعاون مع الأجهزة التنفيذية.

ومن جانبه أعرب رعاة الكنيسة عن تقديرهم لدور الحزب في توعية المواطنين والخدمات مطالبين تكرار ندوات مماثلة خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن الحزب حاضر ندوة مماثلة بمبنى جمعية الشهيد عوني التابعة لمسجد الشهيد بعين شمس وعددا من الجمعيات الأهلية والخدمية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد: سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والسواحل (فيديو)

منذ يوم

ضربه والده.. طفل يتخلص من حياته بـ"الحبة القاتلة" في البحيرة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عبدالعال: "اللي مش قادر يشيل ملفه من الوزراء مع السلامة"

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل تحركات أثينا لعزل تركيا دوليًا وإبطال صفقتها مع ليبيا

الصور

image description

إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في مطروح

image description

محافظ أسيوط: تنفيذ خطة تطوير 7 مناطق غير آمنة في المدينة

image description

محافظ أسيوط يتفقد تنفيذ محور الهضبة الغربية بـ1.2 مليار جنيه

image description

تكريم "رغدة" بقصر السينما بحضور رجال الفن والإعلام

image description

بيراميدز يهزم نواذيبو بسداسية ويتربع على عرش مجموعته بالكونفدرالية

الأكثر قراءة

عبدالعال: "اللي مش قادر يشيل ملفه من الوزراء مع السلامة"

انخفاض أسعار الوحدات العقارية بالتجمع الخامس بنسبة 8%

تفاصيل تحركات أثينا لعزل تركيا دوليًا وإبطال صفقتها مع ليبيا

انسداد الشرايين.. تفاصيل مرض علاء الشربيني

أيام زمان

باروكة سمير صبرى.. أسرار أشهر معارك السبعينيات

عمر الشريف يحكى تفاصيل عشقه للقمار.. «لولاه لأصبحت من أثرياء العالم»

الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا.. «فضحت تحرش عبدالوهاب بها وشتمت أنيس منصور»

هكذا ظلم الرؤساء نجيب محفوظ.. مبارك غشه والسادات منعه من الكتابة

نجم الساعة

باروكة سمير صبرى.. أسرار أشهر معارك السبعينيات

الصحة

هولندا تدرج "غاز الضحك" على لائحة المخدرات

عمان تستضيف الاجتماع العالمي لمنظمة الصحة العالمية غدًا

تعرف على العلاج الأفضل لـ"بحة الصوت"

دراسة "غريبة" تربط بين السرطان والطقس البارد والأمطار

الرئيس نيوز

مصر تسعى للاكتفاء الذاتى من النفط.. وحسم علاوات المعاشات الأسبوع المقبل| «النشرة الاقتصادية» اليوم

البرلمان يوافق على 9 مشروعات بقوانين للسماح بالتنقيب عن البترول

البنك المركزي: مبادرة الحكومة لدعم الصناعة تسهم فى رفع معدل النمو

رئيس النواب لعمر مروان: "الحكومة سايباك لوحدك تواجه نيران البرلمان"

منوعات

روسيا تعلن الاستئناف ضد عقوبة الإيقاف في الأولمبياد

مطالب بإلغاء الألعاب النارية في احتفالات رأس السنة بسيدني

معرض عن نيويورك يحول الأرقام إلى قصص نابضة بالحياة

المتحف البريطاني يكشف حقيقة الأسطورة "طروادة"

كشكول

الذكاء الاصطناعي بكفر الشيخ تستقبل ريبوتات "Alice - Amy plus"

التحقيق في واقعة حريق مخزن كتب بالفيوم

وكيل"التعليم بالفيوم" يتفقد مدرسة محمد رضا الإبتدائية

عبد الناصر الديب يتفقد سير العملية التعليمية بمعهد الغردقة الإبتدائي

إسلام سياسي

بلاغ جديد للنائب العام ضد المقاول الإخواني الأجير

أزمة جديدة داخل الشرق الإخوانية.. أيمن نور يستخدم ورقة ترحيل معارضيه لوقف تمردهم

تركيا ترحّل 11 فرنسيًا من داعش

القبض على 5 عناصر من داعش فى العراق

مقالات الرأي
د. منى حلمى
الفرق بين أخذ قرار الانتحار ولحظة تنفيذ القرار
مؤمن المحمدي
الجنيه والجبنة وضحك كالبكا
ماجد حبته
قطر فى منتدى المتوسط!
يوسف إدوارد
ليالي التنوع في فيينا (1)
المزيد

الثقافة

"آداب الحوار وقبول الآخر".. بالقافلة الثقافية في أبو رماد

متحف "أديب نوبل" يحتفل بذكرى ميلاد نجيب محفوظ

"الشخصية المصرية فى الشعر الحديث" كتاب جديد للدكتور عبدالعاطى كيوان

ثقافة الأقصر تناقش "خطورة التطرف الدينى على المجتمع"

صفحتنا ع الفيس بوك