التحفظ على 1.5 طن كبدة مجهولة المصدر في الظاهر

قررت نيابة الظاهر الجزئية، اليوم الاثنين، التحفظ على 1.5 طن كبدة مجهولة المصدر تمهيدًا لإعدامها عقب ورود تقرير مفتش الصحة حول مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي من عدمه.



كما أمرت النيابة العامة بحبس مسئول الثلاجة 4 أيام على ذمة التحقيقات لإدارته ثلاجة دون تراخيص في دائرة قسم شرطة الظاهر.



كانت البداية بتلقي اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده تمكن ضباط مباحث إدارة شرطة التموين والتجارة من ضبط "أ ع"، صاحب محل وثلاجة لحوم بدائرة قسم شرطة الظاهر، ومقيم بذات الدائرة؛ لإدارته الثلاجة دون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "لحوم" مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي، بقصد طرحها بالأسواق غاشًا بذلك جمهور المستهلكين ومحققًا أرباحًا غير مشروعة.



وعثر بداخل الثلاجة على 1.450 طن كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة التي تولت التحقيق.