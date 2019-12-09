2020 عام الطروحات الحكومية

يبدو أن العام المقبل 2020 سيصبح عام الطروحات الحكومية، التي أعلنت عنها الحكومة في وقت سابق بطرح شركات قطاع عام في البورصة.



حيث قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك حصل على موافقة من اللجنة الوزارية المسئولة عن برنامج الطروحات الحكومية، للإسراع في عملية طرح جزء من رأسمال البنك بالبورصة، خلال المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية.



وأوضح أن برنامج الطروحات يتيح طرح حتى 49% من إجمالي رأسمال البنك، ولكنه توقع أن تتراوح نسبة الطرح بين 30 و40% من إجمالي رأس المال خلال الربع الأول من العام الجاري.



وذكر أن طرح البنك في البورصة يسهم في زيادة رأس المال، حيث سيتم طرح حصة من رأسمال البنك ضمن الطرح الأولي، وهو ما يتيح للمالك الرئيسي للبنك "بنك مصر" تعزيز حقوق الملكية.