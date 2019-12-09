بمشاركة قطر.. ختام الاجتماع التحضيرى لقمة الرياض

عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الإثنين، الاجتماع التحضيري الـ145 لاجتماع الدورة الـ40 للقمة الخليجة المقرر عقدها غدًا فى الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.



وشارك في أعمال القمة التحضيرية في جلسة مغلقة كل من نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، ووزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، ووزير الدولة القطري للشئون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي.



وخلال الاجتماع، ناقش وزراء الخارجية مشاريع القرارات والتوصيات المرفوعة من اللجان الوزارية المختصة، لقادة دول مجلس التعاون، والتي تهدف إلى تعزيز آليات العمل الخليجي المشترك على المستويات كافة.



وسيرفع الاجتماع توصياته إلى اجتماع الدورة الـ40 لمجلس التعاون الخليجي غدًا بالرياض، وهي القمة الخليجية الثالثة منذ اندلاع الأزمة القطرية في يونيو 2017.



ونشرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" صورة للحظة استقبال الممثل القطري في الرياض لحضور الاجتماعات التحضيرية، بينما لم تعلن الدوحة عن مشاركة ممثلها في أعمال القمة ذاتها.