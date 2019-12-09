بعد نشر قصته فى "الدستور".. الصحة تتدخل وتنقذ الطفل حمزة

استجابت وزارة الصحة والسكان لما نشرته «الدستور» بشأن الطفل حمزة (10 أشهر) والذي أصيب بشلل في النخاع الشوكي وفشلت أسرته في التوصل إلى علاجه في مستشفى سرطان الأطفال (57357).



وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحّة، إن المكتب الإعلامي بالوزارة تواصل مع والد الطفل بعد نشر «الدستور» قصته في 7 ديسمبر الجاري، وإفادة والده بأن ابنه يعاني من فشل في النخاع الشوكي ويحتاج لتدخل جراحي سريع.



أضاف متحدث الصحة، لـ"الدستور"، أنه تم توجيه والد الطفل إلى مستشفى معهد ناصر الأربعاء المقبل والوقوف على حالة التقارير الطبية الخاصة بالطفل وعمل اللازم طبيًا وفقًا لما يقرره الأطباء.



كانت والدة الطفل إيمي محمد، قد استغاثت بـ«الدستور» لعلاج صغيرها (10 أشهر)، وقالت إن ابنها يعاني من شلل في النخاع الشوكي ويحتاج لإجراء عملية جراحية، لافتة إلى أنها ذهبت إلى مستشفى 57357 إلا أنهم قاموا بتحويلها لمستشفى معهد ناصر.



أكدت إيمي لـ"الدستور" أن معهد ناصر رفض إجراء العملية بسبب صغر سن حمزة، قائلة:"نفسي يعمل العملية لأني معنديش غيره في الدنيا".