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حوادث

ضبط 3 مدراء مخابز و4 مسئولي مصانع غذائية بتهمة الغش التجاري

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 03:18 م
جريدة الدستور
عمرو المزيدي
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تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت نتائج الحملات عن ضبط 1975 قضية تموينية متنوعة - خلال 48 ساعة - حيث تم ضبط المدير المسئول عن إحدى ثلاجات حفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة قليوب؛ لحيازته 3 أطنان و36 كيلو جرام من السلع الغذائية "الكبدة والأسماك المجمدة" المعبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى؛ لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وفقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية من الجهات المعنية المرافقة للمأمورية.

كما تم ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة دار السلام فى القاهرة؛ لاستيلائه على 974 ألف و410 جنيه نتيجة تلاعبه باختراقه لنظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية، وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه فى السوق السوداء مستوليًا على أموال الدعم، محققًا جراء ذلك أرباحًا غير مشروعة، داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى؛ لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وفقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية من الجهات المعنية المرافقة للمأمورية.

وتمكنت الحملات من ضبط مسئول مصنع للصناعات الغذائية بدائرة قسم شرطة العبور في القليوبية؛ لحيازته كمية قدرها 23000 عبوة سلع غذائية "مقرمشات" منتج نهائي مدون عليها أسماء وعلامات تجارية مغشوشة ومقلدة لكبرى العلامات - خلافًا للحقيقة - و15 طن سلع غذائية "زيت طعام- ملح طعام- ذرة صفراء- مكسبات طعم" ومُستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تمهيدًا لطرحها بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما تم ضبط مسئول شركة للصناعات الغذائية بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية؛ لحيازته كمية قدرها 70560 قطعة سلع غذائية شيكولاتة منتج نهائى مدون عليها علامة تجارية – خلافًا للحقيقة - وطن و971 كيلو جرام سلع غائية "كاكاو- لبن- زيت طعام- شيكولاتة خام" مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وفي ديرب نجم بالشرقية، تم ضبط مالك مخبز بلدى لتصرفه في 34 طن و300 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم ببيعها فى السوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز قُدرت بقيمة مالية "162582" جنيهًا، مستوليًا على أموال الدعم بدون وجه حق.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة تصرف أمين عهدة فرع جملة تابع لإحدى شركات تجارة الجملة "قطاع أعمال عام" جارى ضبطه - بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة، في 22 طن سلع تموينية "مكرونة" مسلمة إليه بموجب وظيفته، بالبيع فى السوق السوداء لحسابه الشخصى، دون وجه حق، وتحريره 4 فواتير صرف "وهمية" للبدالين التموينيين التابعين للفرع للتستر على جريمته -خلافًا للحقيقة؛ لتضليل الجهات الرقابية عن ضبطه، تم التحفظ على الدفاتر وإذن الاستلام والفواتير الوهمية المضبوطة تحت تصرف النيابة.

وأسفرت الجهود عن ضبط مسئول مخبز بلدي في دار السلام بالقاهرة؛ لتلاعبه واختراقه نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية واستيلائه على 2 مليون و862 ألف و384 جنيهًا مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا.

ونجحت الجهود فى ضبط مالك مصنع سلع غذائية "الحلويات" بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة ببا في بني سويف؛ لحيازته 42 طن و835 كيلو جرام "دقيق فاخر- سكر- نشادر- ملبن" معبأة داخل عبوات وبراميل "مجهولة المصدر" وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وتمكنت الحملات من ضبط مسئول مصنع للصناعات الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة الشهداء بالمنوفية؛ لانتاجه وتصنيعه السلع الغذائية (الخضروات المجمدة) مستخدمًا فى عملية الإنتاج خامات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصات القياسية وإدخالها فى عملية التصنيع وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات مدون عليها علامتين تجاريتين، وتم ضبط 23،800 طن "بسلة خضراء- ملوخية- ورق عنب" مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، 1200 عبوة "خضروات مجمدة" منتج نهائى مدون عليها ذات العلامتين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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