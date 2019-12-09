تفاصيل خطة تطوير أسطول النقل لشركة مصر للسياحة

كشف سامح سعد الرئيس التنفيذي لشركة مصر للسياحة احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق عن خطة تطوير أسطول النقل البري التابع للشركة.



وأضاف رئيس شركة مصر للسياحة في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن خطة التطوير تشتمل على تحديث سيارات النقل عبر جلب ما يقرب من 20 أتوبيس جديد خلال عام 2019 حيث يأتي العمل على تطوير أسطول النقل البري ضمن خطة تطوير شامل للشركة على جميع المستويات.



وأشار سعد إلى أنه خلال عام 2020 سيكون هناك تنفيذ للرؤية التي تم وضعها للشركة من أجل عودتها لريادة سوق السياحة في مصر مرة أخرى.



وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام، على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها، ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة ومميكنة نظم العمل في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.