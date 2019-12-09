صرف 4 مليارات و400 ألف جنيه معاشات محولة على البنوك غدًا

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن صرف معاشات ديسمبر المحولة على البنوك ستبدأ غدا الثلاثاء.



وأكدت الوزارة، فى تصريحات اليوم الاثنين، أنه سيتم الصرف لما يقرب من 1.683 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية قدرها 4.407 مليار جنيه.



وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد وجهت رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى باتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لصرف معاشات شهر ديسمبر لما يزيد على 8.260 مليون قائم بالصرف، بقيمة 15.230 مليار جنيه.



وأكد محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، أن عدد المؤمن عليهم يبلغ 17 مليون شخص، أما مستحقو المعاش فيصل عددهم إلى 9.8 مليون شخص، ووفقا لموازنة 2019 و2020 وبعد الزيادات سيصل حجم المنصرف لـ204 مليارات جنيه سنويا.