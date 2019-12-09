عبدالعال يحيل قرارات جمهورية للجان النوعية لدراستها

أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قراري رئيس جمهورية مصر العربية رقمي 603 لسنة 2019، بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية مشروع توصيل الغاز الطبيعي والموقعة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.



كما أحال كذلك القرار رقم 604 لسنة 2019، للموافقة على اتفاقية تعديل الثالث لاتفاقية التعليم الأساسي للمرحلة الثانية والموقعة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.



ووافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على إحالة أكثر من 50 طلبًا للمناقشة العامة، مقدمة من بعض النواب ومزكاة طبقًا للائحة من أكثر من 20 عضوًا لكل طلب من طلبات المناقشة إلى هيئة مكتب المجلس من أجل تحديد موعد لمناقشة تلك الطلبات، التي جاءت مختلفة وفي قطاعات متعددة لمشاكل قرى ودوائر انتخابية لهؤلاء النواب.