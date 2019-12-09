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مصر

براتب يصل لـ3000 جنيه.. 600 فرصة عمل جديدة

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 03:09 م
جريدة الدستور
دعاء جابر
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أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر نحو 600 فرصة عمل جديدة، وذلك بإحدى المطاعم الشهيرة بالزمالك، وبراتب يصل إلى 3000 جنيه.

تتضمن الوظائف المتاحة بالمطعم، 200 عضو فريق، على أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل فوق المتوسط، أو متوسط، وألا يزيد عمره على 28 سنة، وأن تكون لديه أساسيات اللغة الإنجليزية، وذلك براتب يتراوح من 2400 إلى 3000 جنيه.

كما يطلب المطعم، 200 باريستا، على أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل فوق المتوسط، ولديه خبرة سنة، ويشترط اللغة.

كما يحتاج المطعم أيضا إلى 200 دليفري، على أن يكون المتقدم لديه دراجة نارية، وذلك براتب 2000 جنيه.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على رقم 27361335، والتواصل مع المدير المسئول رغدة أحمد حسين، أو التوجه لمقر المطعم في 10 شارع الكامل محمد، الزمالك.

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