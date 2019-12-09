نائب: طالبنا بالإعفاء من حقوق انتفاع المحافظين في مراكز الشباب

أكد النائب طارق السيد أمين حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أنه تمت الموافقة على طلبه بتعديلات في قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، بعد موافقة مجلس النواب وإحالته لمجلس الدولة.



وقال السيد، إنه طالب بأهمية تحقيق الإعفاء من حقوق الانتفاع التي تطلبها بعض الوزارات والمحافظات، والإدارة المحلية من مراكز الشباب المختلفة فى ربوع مصر.



أضاف نائب المصريين الأحرار، أن التعديلات التي طرأت على القانون تستهدف فض الاشتباك بين قانون الشباب واللجنة الأولمبية يهدف لتسهيل ممارسة الرياضة للشباب والحد من العوائق امامهم، مشيرا إلى أن بعض المحافظين كانوا يفرضون حقوق الانتفاع على أراضي مراكز الشباب مما كان يتسبب في إعاقة تحقيق رسالة الرياضة الهادفة.