انحياز برلماني للفلاحين ومطالبات بتغيير وزيرة الصحة

طالب النائب بدوي عبد اللطيف في بيانه العاجل، بالتنسيق المسبق بين وزارتي التموين والزراعة لتحديد أسعار المحاصيل الزراعية، متابعًا: كلًا من الوزارتين تعملان بشكل منفصل عن الآخر.



وأضاف عبد اللطيف، أن الفلاح أصبح "مغلوبا على أمره" على حد وصفه، ولم يعد قادرًا على بيع المحاصيل، مما يستوجب تحديد مسبق لتحديد أسعارها.



من جانبه انتقد النائب صلاح الحصاوي، تقصير وتقاعس المسؤولين التنفيذيين في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالبلاد ويبذل الجهد، مطالبًا بمراجعة مليارات الجنيهات التي تصرف على الصرف الصحي بالقرى.



ومازحه الدكتور علي عبد العال، قائلا ً: أنت اكتشاف، النائب صلاح لديه مهارات، وأتمنى يتم الاقتداء به.



فيما شكا النائب فيصل الشيباني، من توقف 3 مدارس بالمنشأة بمحافظة سوهاج بسبب عدم دخول مرفقي المياه والكهرباء، ليتم نقل الطلاب إلي مدارس بقري أخرى، متهمًا وزير التربية والتعليم بـ"الفشل".



أما النائب سليمان العميري، فوجه انتقادات لوزيرة الصحة، بعد تأخر تنفيذ عدد من المستشفيات بمحافظة مطروح لأكثر من 5 سنوات، مضيفًا: "الصحة بحاجة إلى وزير ميداني، ربما الوزيرة جيدة في أمور أخرى لكن ليس إدارة شؤون الصحة، فوضعها متردي".