السويدي: الحكومة تعطي ميزة للمنتَج المستورد على حساب الوطني

قال المهندس محمد زكى السويدى عضو مجلس النواب إن الحكومة تعفى الأوراق المستوردة من ضريبة القيمة المضافة، وتفرض الضريبة على الشركات المحلية التي تشتري بواقى الورق ومُخلفات المنتجات الزراعية لإعادة تدويرها فى صناعة الورق، ما يُعد ميزة للمنتج المستورد على حساب الصناعة الوطنية.



وأوضح الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، أن مصنع إدفو فى أسوان يكاد يكون يتوقف بسبب ضريبة القيمة المضافة والتفرقة بين المستورد والمُصنع محليا، مشيرا إلى أن ذلك يتصادم مع مبدأ المساواة فى الدستور بين المواطنين فى التكاليف العامة، محذرا من تشريد 10 آلاف أسرة فى محافظة تعانى من الفقر مثل أسوان بسبب تصرفات بعض الوزراء التى تعتبر تصدير للمشكلات دائما موضحا أن وجود تفرقة فى التعامل بين المنتج المستورد والمحلى مما يصطدم مع مبدأ المساواة فى الدستور بالنسبة للتكاليف العامة.