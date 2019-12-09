محافظ الدقهلية لأعضاء فريقه: توجيهات عليا بتمكين الشباب

عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اجتماعا ظهر اليوم مع أعضاء فريق المعاونين الـ18، بعد انضمام 6 أعضاء جدد تم اختيارهم بعد مقابلات واختبارات مكثفة؛ لينضموا إلى فريق معاوني المحافظ.



وأكد محافظ الدقهلية على أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفتح المجال أمام تولي الشباب المناصب القيادية ليكونوا في المستقبل محافظين ونواب ورؤساء مدن.



وأوضح محافظ الدقهلية أنه على خطى السياسة التي انتهجها الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكوين كوادر شبابية ليكونوا نواة قيادات جديدة تقود العمل العام، والعمل كفريق واحد مع بعضهم البعض ومع الجهاز التنفيذي.



وأشار الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إلى أنه خلال الفترة القليلة المقبلة سيتم تعيينهم في مناصب قيادية أعلى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتمكين الشباب من المناصب القيادية وخلق كوادر شبابية.



وأكد محافظ الدقهلية ضرورة تحديد الاختصاصات في العمل ومتابعة الأعمال ووضع الخطط والحلول المبتكرة والإبداع في العمل وليس الأداء كمجرد وظيفة روتينية.



وطلب الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، من أعضاء الفريق المعاون بتقسيم العمل ليتولى كل عضو عدد من المراكز والمديريات ومتابعة الأداء فيها والتعاون والتنسيق مع أعضاء الجهاز التنفيذي المعنيين في كل جهة.